Kansloos FC Volendam buigt hoofd voor Feyenoord

In een uitverkocht huis begonnen beide ploegen overtuigend aan de wedstrijd. Volendam schroomde niet om te voetballen, maar Feyenoord was in de eerste tien minuten het meest dreigend. Via Sebastian Szymanski, Danilo en Lutsharel Geertruida speelde het gevaar zich voor het doel van keeper Filip Stankovic af, die zich meteen wist te onderscheiden.

De druk van Feyenoord werd Volendam uiteindelijk fataal na een kwartier spelen. Danilo stond bij een voorzet vrij in de zestien, kon aannemen en rustig de 0-1 binnenschuiven. Pas na bijna een half uur kon de ploeg van trainer Wim Jonk de eerste kans noteren. Een vrije trap van Darryl van Mieghem zeilde net over het doel van Feyenoord-keeper Justin Bijlow.

Tegenhouden

Voor rust mocht Volendam zich gelukkig prijzen dat de schade enigszins meeviel. Xavier Mbuyamba tikte een voorzet bijna in zijn eigen doel, maar zag de lat redding brengen. Dean James, die de zieke Derry John Murkin verving, haalde nog een inzet van de lijn. Drie minuten voor rust was het wel raak. Een diep gestuurde Szymanski schoot de bal van buiten de zestien feilloos in de hoek: 0-2. Even daarvoor had de Pool al een grote kans naast geschoten.

