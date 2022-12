Richard de Weijze kondigt afscheid aan als zakelijk directeur bij FC Volendam

De zakelijk directeur van FC Volendam, Richard de Weijze, is bezig aan zijn laatste maanden in het vissersdorp. De Marker heeft besloten om de eredivisieclub 1 februari te verlaten. Volendam gaat de komende tijd op zoek naar een vervanger.

De Weijze werkt sinds 2008 voor FC Volendam. Hij begon als perschef en werd vanaf 2018 lid van het bestuur. Hij is sinds 2020 zakelijk directeur voor Het Nieuwe Oranje.

"De promotie was voor mij de kers op de taart en daar hebben we op de achtergrond keihard voor gewerkt", laat de Marker weten. "Ik ben FC Volendam dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en richt me op een toekomst buiten deze club. Volendam zal altijd een warm plekje in mijn hart houden."

