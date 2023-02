FC Volendam in beroep tegen schorsing; Gaetano Oristanio kan mogelijk dit weekend spelen

FC Volendam gaat alsnog in beroep tegen de schorsing van Gaetano Oristanio. De 20-jarige voetballer werd voor vijf duels geschorst. De club uit de eredivisie kan daardoor komend weekend mogelijk wel over Oristanio beschikken.

Oristanio kreeg in de thuiswedstrijd van FC Volendam tegen AZ rood. De Italiaan werd bestraft vanwege een harde overtreding en spugen richting de arbitrage. De tuchtcommissie oordeelde op basis van de tv-beelden dat Oristanio zich schuldig maakte aan "ernstig gemeen spel, waarbij hij de tegenstander raakte zonder dat hij de bal kon spelen".

In eerste instantie kreeg Volendam een voorstel van vier wedstrijden, plus één voorwaardelijk, schorsing voorgelegd. De club ging daartegen in protest, waarna de straf zwaarder uitviel. Het Nieuwe Oranje gaat nu tegen die straf in beroep. Onder leiding van Keje Molenaar heeft de club een dossier opgebouwd.

Doordat FC Volendam in beroep gaat tegen de straf heeft trainer Wim Jonk komend weekend waarschijnlijk wel de beschikking over Oristanio. Afgelopen weekend zat hij tegen FC Twente al de eerste wedstrijd van de schorsing uit. Door het beroep wordt de schorsing opgeschort totdat deze opnieuw wordt behandeld. Zaterdag om 16.30 uur speelt Volendam in eigen huis tegen Vitesse.