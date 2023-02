FC Volendam eert legende en voetbalt tegen Vitesse in het Wim Kras-stadion

Het stadion van FC Volendam heet morgen voor één keer het Wim Kras-stadion. De voetbalclub ruilt de naam van sponsor Kras Recycling in voor de voetballegende die tussen 1959 en 1974 liefst 381 wedstrijden in het eerste elftal speelde. Dinsdag overleed de Volendammer op 79-jarige leeftijd.

Bijzonder is dat Kras nog altijd de jongste debutant in de eredivisie is. Toen hij op 22 november 1959 binnen de lijn kwam in de thuiswedstrijd tegen Ajax was hij pas 15 jaar en 290 dagen. Kras was na zijn actieve carrière nog vele jaren actief in de begeleiding van Volendamse talenten.

Het omdopen van de stadionnaam is in overleg gegaan met voormalig voorzitter en sponsor Henk Kras die overigens geen directe familie is.

Voor de aftrap van de wedstrijd tegen Vitesse wordt het publiek gevraagd gedurende één minuut te applaudisseren. Het duel tegen de Arnhemmers begint om 16.30 uur.