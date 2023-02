Wim Kras, de jongste debutant ooit in de eredivisie, op 79-jarige leeftijd overleden

Wim Kras is dinsdag op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-voetballer van FC Volendam was de jongste speler die ooit in het Nederlandse betaalde voetbal in actie kwam. In 1959 debuteerde de Volendammer op een leeftijd van zijn 15 jaar en 290 dagen.

Kras debuteerde in 1959 in het eerste elftal van FC Volendam in de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-3 verlies). Vanwege een mindere reeks van de aanvallers en een in vorm verkerende Kras, besloot trainer Ger Stroker hem op te stellen.

Later keek Kras terug op zijn debuut in de eredivisie. "Eigenlijk was het niet zo moeilijk om te debuteren, want het waren allemaal Volendammers onder elkaar. Bij andere clubs was dat moeilijker geweest. Ik werd gelijk geaccepteerd. Toch denk ik dat ik eigenlijk te jong was om op die leeftijd in het eerste te komen. Je bent niet volwassen, niet lichamelijk, maar vooral geestelijk niet. Dat laatste is misschien nog wel het belangrijkste. Je bent te jong om alle ervaringen te verwerken."

Tussen 1959 en 1974 speelde Kras liefst 381 wedstrijden in het eerste elftal van FC Volendam. Daarin scoorde hij 94 doelpunten voor Het Nieuwe Oranje. Na zijn voetbalcarrière heeft hij lange tijd in de opleiding van RKAV Volendam gewerkt. Ook zijn zoon Wim Kras Jr. bereikte het eerste elftal van FC Volendam.