Rechtbank buigt zich over 'oorlog' in Purmerend: twee verdachten voor de rechter

Schietpartijen, brandbommen en afpersing. Het afgelopen voorjaar is het in de gemeente Purmerend op zijn zachtst gezegd onrustig te noemen. Twee personen zijn inmiddels aangehouden en meerdere arrestaties worden niet uitgesloten. De aankomende weken zal de rechtbank zich buigen over deze storm aan geweld, vandaag is de tweede pro-formazittingsdag.

De volgende nacht is het weer raak, opnieuw in Purmerend. Een woning aan de Weverstraat wordt iets voor elf uur 's nachts onder vuur genomen.

Dinsdagavond 11 april lijkt het beginpunt van de storm aan geweld. Rond 21.45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Volgens de officier van justitie is hier over en weer geschoten tijdens een ruzie in de woonwijk. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, moet nog blijken. Wel is duidelijk dat op de Belthoeve twee soorten kogelhulzen zijn gevonden. Ook zijn er kogelinslagen in een geparkeerde auto en in een deurpost gevonden. F. en A. zijn beiden verdachten in deze zaak.

Het dossier van het OM bestaat (vooralsnog) uit acht incidenten: vijf explosies en schietpartijen over en weer in Purmerend en Middenbeemster, twee beschietingen in Terneuzen en één afpersing. Er zijn inmiddels twee verdachten aangehouden, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten door de officier van justitie.

Hierna verplaatst het geweld zich weer terug naar Middenbeemster. In de nacht van 14 april, net na drie uur, gaat er een explosief af bij een woning aan de Groenveld. Vermoedelijk gaat het om de woning waar A. verbleef. Deze woning is op nog geen 250 meter afstand van de plek van de eerste schietpartij. Volgens de officier van justitie is er een op F. gelijkende verdachte te zien op een deurbelcamera. Ook zou hij zijn slippers en telefoon hier zijn verloren.

Dan blijft het heel even rustig, maar in de nacht van zondag 16 april op maandag 17 april gaat het weer mis. Bij een woning in de Weverstraat, pal naast de eerdere woning, gaat een explosief af. Hierna brak brand uit. Daarbij werd een verkeerd huis geraakt. De bewoners hebben volgens de politie helemaal niks te maken met het conflict.

De twee schietpartijen in Terneuzen lijken de vreemde eend in de bijt. Hier werden in de nachten van 15 en 16 maart twee naastgelegen woningen onder vuur genomen. F. is verdachte in het onderzoek naar de nacht van 16 maart. Of deze schietpartijen gelieerd zijn aan de 'oorlog' in de gemeente Purmerend is nog niet duidelijk.

Dat het geweld zich niet alleen beperkt tot de straat, bleek tijdens een voorzitting afgelopen maandag. Daar werd duidelijk dat op 19 juni verdachte Malakai F. in de gevangenis is neergestoken met een gebroken stuk glas en een afgebroken vork. Dit is vermoedelijk gedaan door een familielid van Zakaria A..

Extra beveiligde rechtbank

Zowel A. als F. zitten op dit moment nog in detentie. De advocaat van F., Manon Aalmoes, verzocht maandag om de zaken niet op dezelfde dag te plannen, vanwege de veiligheid van haar cliënt . Ook ziet ze het liefst dat de inhoudelijke behandeling bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol wordt gehouden.

Vandaag is de tweede pro-formazitting in dit dossier, wanneer de inhoudelijke behandelingen plaatsvinden is nog niet duidelijk.