Huis van Brians vriendin aan de Weverstraat is doelwit van criminelen: "Niet te bevatten"

Voor Brian Meyer uit Purmerend is de zwartgeblakerde voorgevel het beeld van de nachtmerrie die hij de afgelopen nachten heeft beleefd. Het huis van zijn vriendin is doelwit van een 'crimineel conflict'. Brian: "Het enige wat ik hoorde was geschreeuw en vuur."

Het huis van zijn vriendin is doelwit van een 'crimineel conflict'. De politie benadrukt dat het om een vergissing lijkt te gaan uit het criminele milieu . De woning werd vorige week donderdag beschoten en vandaag was het huis opnieuw doelwit. Dit keer schrokken de bewoners en de buurt wakker van een explosie. Daarna ontstond brand

Op het moment dat Brian wakker werd, kwamen er volgens hem vlammen van zo'n anderhalve meter hoog uit de voorgevel. "En heel veel rook." Hij sliep op dat moment aan de achterkant en samen met zijn vriendin hebben ze met een emmer eerst het vuur proberen te blussen. "We zijn rustig gebleven." Na het blussen zijn ze via het dakterras van de buren naar beneden gehaald. Tekst gaat door onder de video.

Dat het allesbehalve normaal is, vindt ook Brian. Het huis van zijn vriendin is doelwit van de aanslagen. Haar dochtertje en hij sliepen daar op het moment van de schoten en explosie. "Het is vreselijk, niet te bevatten", vertelt Brian geschrokken. "Het enige wat ik hoorde was geschreeuw en vuur. Ik ben niet wakker geworden van een knal. Het schreeuwen was harder."

Volgens buurtbewoners was het een rustige buurt. "Het geeft een naar en vervelend gevoel", vertelt een geschrokken buurtbewoner aan NH verslaggever Rachel Morssink. "Dan denk je: 'nou kom op.' Dit is niet normaal."

De schrik zit er nu, een paar uur later, flink in. Brian: "Het is vreselijk. Niet te bevatten. Ik heb een leeg gevoel." Hij snapt niet waarom het huis van zijn vriendin doelwit is. "Ik denk dat ze de verkeerde deur hebben. Ik vind het belachelijk. Meer dan belachelijk. Onvoorstelbaar. Je bedenkt het niet." Hij wil niet zeggen of het om de buren gaat.

Waarom?

De politie meldde zondag dat er een 20-jarige Purmerender is aangehouden voor deze incidenten. Of er verband is tussen deze aanslagen is, wordt onderzocht. Met het gezin gaat het 'naar omstandigheden goed', maar voorlopig slapen ze niet thuis.