Aanslagen op huis in Purmerend lijken 'vergissing in crimineel conflict'

De reeks aanslagen op een huis in de Purmerendse Weverstraat lijken op een vergissing in het criminele milieu, laat de politie aan NH Nieuws weten. Zij willen benadrukken dat de bewoners van het huis niks te maken hebben met een 'crimineel conflict' wat wordt uitgevochten in Purmerend.

De bewoners van de Weverstraat werden vannacht ruw gewekt door een explosie bij een huis op de eerste verdieping. Daarbij ontstond volgens de politie brand direct achter de voordeur. Daarom moesten de bewoners via de achterkant over de aanbouw van een woning op de begane grond naar buiten. Drie van hen zijn meegenomen naar het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen door de rook die vrijkwam bij de brand.

De aanslag op deze specifieke woning is niet de eerste. Vorige week donderdag werd het huis al beschoten. Daarbij vielen geen gewonden. De schietpartij en ontploffing zijn onderdeel van een geweldsgolf in de gemeente Purmerend: vorige week was er drie keer een schietpartij en werd er een brandbom naar een woning in Middenbeemster gegooid.

Conflict

De politie bevestigt aan NH dat de bewoners van de Weverstraat niets te maken hebben met de aanslagen op hun woning. Daarom lijkt het op een vergissing in een 'crimineel conflict tussen meerdere partijen', aldus de woordvoerder. Of de aanslagen op de andere huizen in de gemeente daar wel iets mee te maken hebben, kon de politie niet zeggen, al lieten ze wel weten dat er op verschillende plekken cameratoezicht is ingesteld door de burgemeester.

Of er al een mogelijke verdachte in beeld is, kon de woordvoerder ook niet zeggen. De incidenten en de samenhang daarvan worden nog onderzocht. Gisteren werd wel bekend dat een 20-jarige man uit Purmerend is aangehouden op bedenking van betrokkenheid bij de incidenten.