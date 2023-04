Opnieuw aanslag in Purmerendse Weverstraat: explosie met brand tot gevolg

In de Purmerendse Weverstraat is vannacht opnieuw een aanslag geweest. Rond 01.15 uur was er een explosie bij dezelfde woning waar donderdagavond een schietpartij was. Door de explosie ontstond ook brand.

Volgens de politie zijn er drie mensen naar het ziekenhuis gebracht, omdat zij rook zouden hebben geïnhaleerd. Volgens een getuige spraken buurtbewoners van een 'flinke klap', waarna de brand zou zijn uitgebroken.

De politie is nog bezig met het onderzoek bij het huis. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Onrustig in Purmerend

Het is niet de eerste aanslag op deze woning aan de Weverstraat. Donderdagavond werd de woning onder vuur genomen. Daarbij vielen geen gewonden.

Het is sowieso erg onrustig in de gemeente Purmerend. Vorige week vonden er vier schietpartijen plaats en werd een brandbom tegen een woning in Middenbeemster gegooid. Daarom stelde de gemeente cameratoezicht in op een aantal plekken: de eerdergenoemde Weverstraat, de Boeierstraat en de Groenveld in Middenbeemster.

De politie meldde zondag dat er een 20-jarige Purmerender is aangehouden voor deze incidenten. Of er verband is tussen deze aanslagen is, wordt onderzocht.