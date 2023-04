Opnieuw huis beschoten in Purmerend, derde schietpartij in drie dagen tijd

Een huis aan de Weverstraat in Purmerend is rond 23.00 uur beschoten. De omgeving rondom de woning is afgezet en de politie doet onderzoek. Bij de schietpartij raakte niemand gewond, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Gisteren werd ook al een woning in Purmerend beschoten. Toen ging het om een huis aan de Boeierstraat, niet ver van het huis dat vanavond werd beschoten.

Eergisteren werd geschoten in de buurt van de Belthoeve in Middenbeemster, de derde schietpartij in de gemeente in drie dagen tijd.

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen het geweld, maar dit wordt volgens de politie wel onderzocht.