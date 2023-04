Kogelinslagen bij beschieting woning in Purmerend

De politie doet onderzoek naar een beschieting van een woning aan de Boeierstraat in Purmerend vannacht. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie zoekt getuigen.

Rond half vijf vannacht kwam er een melding binnen van knallen aan de Boeierstraat. In de straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd door kogelinslagen. Vermoedelijk is er ook vuurwerk afgestoken bij de voordeur .

Op het moment van de beschieting was niemand aanwezig in de woning. Er werd direct onderzoek gedaan, waarbij ook een speurhond is ingezet. De politie heeft sporen veiliggesteld en nog niemand aangehouden.