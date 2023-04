Angst in Purmerend na wildwesttaferelen: “Ik hoop dit nooit meer mee te maken”

Er is gisteravond weer een woning beschoten in Purmerend. Het is de derde schietpartij in drie dagen tijd. De wildwesttaferelen zorgen voor angst en onrust in de buurt. Ook de geruchten over een eventuele verband tussen de schietpartijen en de brandbom in Middenbeemster vliegen rond. “Ik heb hier kinderen wonen, dus dit is best wel schrikken.”

Schietpartij Weverstraat Purmerend - NH Nieuws

"Ik zat op de bank en hoorde ongeveer zes schoten", vertelt een buurtbewoner aan NH. Rond 23.00 uur gisteravond werd een woning in de Weverstraat in Purmerend onder vuur genomen. "Eerst kon ik het niet plaatsen, ik dacht nog even dat het vuurwerk was. Toen ik besefte dat het schoten waren ben ik meteen uit het raam gaan kijken." De buurtbewoner snelde naar buiten voor het geval er iemand gewond zou zijn geraakt. "Het is dan toch fijn als die hulp zou krijgen." De politie was snel aanwezig bij de woning. Het onderzoek is nog in volle gang.

"Wat er nu rondgaat, is dat de verkeerde woning is beschoten" Buurtbewoner

"Ik lag in bed toen het gebeurde", vertelt een andere omstander. "Toen ik naar beneden liep was de straat al afgezet door de politie en liepen ze met speurhonden rond." Buurtbewoners speculeren onderling over wat er aan de hand zou kunnen zijn in hun stad. "Wat er nu rondgaat, is dat de verkeerde woning is beschoten", weet een omstander te vertellen. "Ze moesten iemand hebben die in de drugs zat en schulden heeft. Deze schietpartij zou een waarschuwing zijn." Wat de achterliggende oorzaak ook mag zijn, de buurtbewoners voelen zich niet meer veilig in 'hun' Purmerend. "Ik woon hier al sinds 1995 en heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is een lekkere buurt, dit is mijn buurtje, maar nu ben ik wel angstig", benadrukt een omwonende. "Als ik vanavond naar bed ga, doe ik alles extra goed dicht. Ik ga er niet vanuit dat het nog een keer gebeurt en ik hoop dit nooit meer mee te maken."

