Burgemeester Purmerend grijpt in na golf van geweld: "Geen garantie dat het rustig blijft"

Burgemeester Ellen van Selm neemt maatregelen in 'haar' Purmerend na vier aanslagen in vier dagen tijd. De geweldsincidenten zorgen voor angst en onrust in de buurt . NH Nieuws sprak de burgemeester over de nieuwe veiligheidsmaatregelen: “Twee getroffen woningen worden gesloten en er komt cameratoezicht.”

“Het is wel iets om van te schrikken. Ik ben er zelf van geschrokken, de buurt is geschrokken”, vertelt Van Selm. Het OM, de politie en de burgemeester staan nauw met elkaar in contact. Het politie-onderzoek is nog in volle gang.

“Als gemeente hebben we gekeken wat wij kunnen doen om de rust te wederkeren”, vertelt Van Selm. Ze heeft besloten om twee van de getroffen woningen te sluiten en de buurten te voorzien van cameratoezicht.

Geen garantie

“Die maatregelen zijn vandaag in werking gesteld, maar niet onmiddellijk zichtbaar”, legt ze uit. “Het is net besloten, de camera’s hebben nog technische voorbereiding nodig.” De buurt wordt volgens haar wel vandaag geïnformeerd over deze maatregelen.

Het is al drie avonden op rij dat er schoten worden gelost op woningen in de gemeente. De burgemeester kan niet garanderen dat het vanavond wel rustig blijft. "Ik kan daar niks aan doen. Zowel politie, justitie als onze eigen handhavers zijn dag en nacht in touw om in ieder geval zichtbaar te zijn. Dat is wat wij op dit moment kunnen doen", aldus de burgemeester.

Bekijk op de kaart hieronder wat zich allemaal heeft afgespeeld in de gemeente Purmerend.