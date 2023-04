Brandbom tegen voordeur woning Middenbeemster gegooid

In Middenbeemster, aan de Groenveld, is vannacht rond 3.00 uur een brandbom tegen een voordeur gegooid. Daardoor is brand ontstaan. De voordeur is zwaar beschadigd, en volgens getuigen is de woning onbewoonbaar geworden. Eerder deze week waren er ook al drie schietpartijen in de gemeente.

NH Nieuws / Michel Gijselhart

Volgens diezelfde getuigen zouden buurtbewoners vannacht wakker zijn geschrokken van meerdere harde knallen. Een aantal omliggende woningen zou ontruimd zijn wegens explosiegevaar. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld. In de brief die buurtbewoners die niet thius waren hebben gekregen, in handen van NH Nieuws, staat dat de explosie is veroorzaakt door een brandbom. Daarin roept de politie mensen onder andere op zich te melden als ze denken iets gezien te hebben, of als ze beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera hebben. Tekst gaat verder onder de foto

GLOCALmedia