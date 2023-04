20-jarige man aangehouden voor schietincidenten in Purmerend en Middenbeemster

De politie heeft gisteren een 20-jarige man uit Purmerend opgepakt voor een reeks geweldsincidenten in die gemeente. Afgelopen week vonden er vier schietpartijen plaats en werd een brandbom tegen een woning in Middenbeemster gegooid. Omstanders maken zich ernstige zorgen en omschrijven de praktijken als wildwesttaferelen.

De man werd gisteren in Amsterdam aangehouden en is verdachte in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten van afgelopen week in de gemeente Purmerend, laat de politie weten. Daar werden meerdere huizen onder vuur genomen, net als in Middenbeemster. Een raam en gevel van een woning raakten beschadigd door kogelinslagen. Ook werd een brandbom tegen de voordeur van een woning in Middenbeemster gegooid.

De man zit vast en wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en gaat na deze aanhouding volop verder met het onderzoek. De wildwesttaferelen leidden tot angst en onrust in de stad. Ook gaan er geruchten over een eventueel verband tussen de schietpartijen en de brandbom in Middenbeemster.

Maatregelen

Er zijn maatregelen genomen om de rust terug te laten keren in de gemeente Purmerend. In de omgeving van de Groenveld in Middenbeemster zijn camera’s geplaatst en de woning werd gesloten. In de Boeierstraat zijn dezelfde maatregelen genomen en in de Weverstraat in Purmerend komt ook cameratoezicht.