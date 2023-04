Purmerend in shock na wéér een aanslag: "Moest naakt naar buiten"

De bewoners van de Weverstraat in Purmerend zaten vannacht rechtop in hun bed: opnieuw werd hun straat opgeschrikt door een aanslag. Rond 1.15 uur was er een explosie bij hetzelfde huis als waar donderdag op is geschoten. Ricardo Arcari, die rolstoelgebonden is, woont naast deze woning en is flink geschrokken. "Ik ben wel wat gewend, maar dit is wel echt next level."

VLN Nieuws - Bas Bergamin

"Wat we hier zien is één grote chaos na de gigantische ontploffing van vannacht", vertelt Arcari aan NH-verslaggever Rachel Morssink. De portiek en het plafond daarvan zijn pikzwart, net als de muren daaromheen. Bij de explosie ontstond brand. Drie mensen moesten mee naar het ziekenhuis, want zij hadden rook ingeademd. Enorme knal Arcari lag al in zijn bed toen hij een de explosie hoorde. "Daar was ik bij geholpen, want ik ben rolstoelgebonden. Ik dutte weg en toen kwam die enorme knal. Ik hoorde heel veel geschreeuw en tumult. Toen heb ik heel snel 112 kunnen bellen, ondanks dat ik mijn zuurstofkapje op had. Met behulp van een buurtbewoner werd ik snel uit mijn bed gehaald, want ik moest mijn huis uit." "Ik ben naakt, wel met een deken om me heen, ergens naartoe gereden." Voor de buurtbewoner was het extra schrikken vanwege zijn beperking, vertelt hij. "Je kan geen kant op dan."

"Ik hoop dat de gemeente ook zijn verantwoordelijkheid snel gaat oppakken" Ricardo Arcari, bewoner Weverstraat

Hij is enorm geschrokken. "Dit is al de tweede keer in een paar dagen tijd dat het op deze woning gemunt is", zegt hij zuchtend. Arcari heeft geen idee wie er achter de aanslagen zit. "Wist ik het maar", lacht hij. "Dit is een redelijk rustige buurt. Ik hoop dat de gemeente ook zijn verantwoordelijkheid snel gaat oppakken en ook gauw met de buurtbewoners in gesprek gaat over wat het plan wordt om de mensen weer een veilig gevoel te geven." "Voorlopig ga ik niet met een gerust hart slapen", verzucht de geschrokken buurman. "Ik ben wel wat gewend, maar dit is wel echt next level."