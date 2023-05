De onderwereld is een valkuil voor kwetsbare Purmerendse jongeren

Er raast een oorlog door de straten van de gemeente Purmerend. Woningen worden meedogenloos onder vuur genomen of bestookt met brandbommen, vermoedelijk door kwetsbare jongeren die worden geronseld door de 'grote jongens'. Als deze jongeren eenmaal verstrikt zitten in de criminaliteit, is het erg lastig om daar weer uit te komen.

Het is midden in de nacht en muisstil in Middenbeemster als er plots een enorme knal klinkt bij één van de zandkleurige rijtjeshuizen aan de Groenveld. Het vers gemaaide hofje waar de wijk omheen is gebouwd, licht op door uitslaande vlammen. Buren schrikken wakker en zien hoe de bewoner net op tijd haar huis uit weet te vluchten terwijl het vuur om zich heen slaat.

Die nacht, afgelopen 14 april, wordt de voordeur van de woning getroffen door een brandbom. Het is de vierde gewelddadige aanslag in de gemeente Purmerend in vijf dagen. In de dagen daarna zullen er nog meer volgen. Wat is hier aan de hand?

Een doorsnee gezin

De politie spreekt van een crimineel conflict. Er is inmiddels opgeschaald met een Team Grootschalige Opsporing (TGO), twee verdachten vast van 20 en 21 jaar oud zitten nog vast en vier woningen verspreid over de hele gemeente zijn dichtgetimmerd. Verder wil de politie maar weinig kwijt over de situatie.

De getroffen woning in de Middenbeemster wordt volgens de buren al meer dan tien jaar bewoond door een doorsnee gezin: vader, moeder en twee zonen van rond de twintig. Maar de laatste jaren is het er wel vaker onrustig, aldus de buren. Ze zien de jongens thuiskomen met dure spullen en in dure wagens stappen. Ook is de politie al vaker aan de deur geweest. "Toen ze nog jonger waren, kon de buurt zich nog over ze ontfermen", aldus een omwonende. "Maar dat gaat nu niet meer." De buren die we spreken willen niet met hun naam genoemd worden uit angst voor repercussies. Het gezin slaapt sinds de brandbom niet meer thuis.

Kwetsbare jongeren

"Wij herkennen zeker dat er jonge jongens zijn, die worden gerecruteerd voor criminele activiteiten", vertelt Wouter Burger. Burger is directeur van Clup Welzijn, een maatschappelijke organisatie en beheerder van meerdere inloophuizen in Purmerend. "Maar ook een doelgroep die vaak licht verstandelijk beperkt of kwetsbaar is", legt hij uit. "Daar richten de grote jongens zich op om ze criminele activiteiten te laten uitvoeren." Hij benadrukt wel dat dit om incidenten gaat, het gaat niet om alle jongeren maar 'sommige jongeren.'

Op de ranglijst van meest ondermijningsgevoelige gemeenten staat Purmerend op plek 56 van de 352, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws (2022). Hierbij worden gemeenten gerangschikt op basis van twintig indicatoren. Kijken we naar de indicator 'Hoogrisicojongeren', oftewel in hoeverre zijn jongeren in potentie jonge aanwas voor drugscriminaliteit, dan staat Purmerend op nummer negen van alle gemeenten in Nederland.