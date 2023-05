Opnieuw aanslag in Purmerend: brandbom tegen café op de Koemarkt

Bij een restaurant/café op de Koemarkt in Purmerend is vanochtend vroeg een brandbom gegooid. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk of deze aanslag te maken heeft met de eerdere reeks aan aanslagen in Purmerend.

"Ik hoorde een enorme klap rond vijf uur vanochtend", vertelt een buurtbewoner aan NH Nieuws. "En dat was geen onweer, dat had ik wel meteen door."

Iets na vijven vanochtend kreeg de politie een melding van een brand op de Koemarkt. Later werd duidelijk dat er ook een knal was gehoord. De brandweer kon de brand snel blussen. De schade lijkt zich enigszins te beperken tot de voordeur en enkele terrasstoelen.

De buurtbewoner kwam weleens in het café, legt hij uit. "Maar ik heb nooit iets gezien of gehoord wat aanleiding zou kunnen zijn voor dit soort acties."

Aanslagenreeks

Kort na de explosie hield de politie een persoon staande, "maar die bleek er niks mee te maken te hebben", aldus een woordvoerder van de politie.

Purmerend wordt al langer geteisterd door meerdere aanslagen met brandbommen of schietincidenten. "Maar het is nog te vroeg om te zeggen of dit hier ook mee te maken heeft", vertelt de woordvoerder. "De eigenaar moet nog aangifte doen."

"Dit soort acties gebeuren meestal wel bij een conflict in het criminele circuit, dus we nemen het wel mee in het onderzoek", legt de woordvoerder uit. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek en roept getuigen op zich te melden.