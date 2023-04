Burgemeester Purmerend: "Aanslagen als deze zijn niet te voorkomen"

Door de aanslagen van de afgelopen dagen is het onrustig in gemeente Purmerend. Dat vindt burgemeester Ellen van Selm 'ongepast, ongehoord, brutaal', maar daar is volgens haar niks aan te doen: "Aanslagen als deze zijn kennelijk niet te voorkomen." Er is vanavond een besloten bijeenkomst voor bezorgde buurtbewoners.

Sinds vorige week hebben er in de gemeente meerdere schietpartijen plaatsgevonden. Zo zijn er op 12 april in de buurt van Belthoven en De Boeierstraat schoten gelost, op 13 april in de Weverstraat en vandaag is in dezelfde woning opnieuw het doelwit: ditmaal van een explosie met brand tot gevolg. De politie benadrukt niet veel later dat het om een vergissing lijkt te gaan uit het criminele milieu.

Rust laten terugkeren

Burgemeester Ellen van Selm is geschrokken van de aanslagen. Ze heeft sindsdien een woning gesloten en cameratoezicht geplaatst. Om bewoners gerust te stellen wordt er vanavond een besloten bijeenkomst georganiseerd. Van Selm: "Het is wat we niet willen en hopen dat het zo snel mogelijk stopt." Ze vraagt bewoners om op elkaar te letten.

"Wat mijn prioriteit is dat de veiligheid en de rust terugkeert in de wijk. En dat bewoners zich veilig voelen. En alle medewerking voor de politie zodat het opgelost wordt." De burgemeester geeft aan dat extra cameratoezicht desgewenst geplaatst zal worden. Toch is er volgens de burgemeester niets aan te doen: "Aanslagen als deze zijn kennelijk niet te voorkomen. Het is ongepast, ongehoord en brutaal dat het gebeurt."

Mogelijk verband

Of er al een mogelijke verdachte in beeld is, kon de woordvoerder van de politie eerder vandaag nog niet zeggen. De incidenten en de samenhang van de schietpartijen en explosie wordt nog onderzocht. Gisteren werd wel bekend dat een 20-jarige man uit Purmerend is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incidenten.