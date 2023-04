Alle woningen rondom geweldsincidenten in Purmerend en Middenbeemster dichtgetimmerd

De burgemeester van Purmerend, Ellen van Selm, heeft besloten de twee woningen aan de Weverstraat in Purmerend ook te sluiten. Daarmee zijn alle woningen rondom de geweldsincidenten in Purmerend en Middenbeemster dichtgetimmerd.

Dat heeft de burgemeester naar aanleiding van de tweede aanslag zondagnacht in de Weverstraat besloten. "De meerdere geweldsincidenten die kort na elkaar zijn gebeurd, baren mij veel zorgen. Dit soort geweld hoort hier niet thuis en tolereren wij niet", zegt Van Selm tegen mediapartner RTV Purmerend.

Het is de laatste tijd erg onrustig in Purmerend. De afgelopen week waren er schietpartijen op een woning aan de Belthoeve in Middenbeemster en de Purmerenderse Broeierstraat en Weverstraat. Ook ontplofte er een brandbom bij een woning aan de Groenveld in Middenbeemster en zondagnacht op de Weverstraat. De politie gaat er bij de laatste woning vanuit dat het om een vergissing in het criminele circuit.

