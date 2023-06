Haarlemse hindernissen: hoe overbruggen inwoners van Spaarnestad deze zomerperiode?

"Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij", zong Boudewijn de Groot jaren geleden al. De rivier loopt dwars door Haarlem en dat betekent dat Haarlemmers regelmatig een brug moeten passeren. In de zomerperiode is het druk op het water en staan de bruggen regelmatig open. Of ze werken helemaal niet, vanwege de hitte. Dat laatste geldt op dit moment voor drie bruggen.

Welke bruggen over het Spaarne heeft Haarlem eigenlijk? We maakten een rondje langs de Haarlemse hindernissen.

Het verkeer kan gewoon over de bruggen, maar het is wel een probleem voor grotere schepen. "We bekijken per dag hoe de situatie is. Als de temperatuur het toelaat, worden de bruggen weer in gebruik genomen", zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlem.

De Waarderbrug blijft voorlopig open staan. Het scheepvaartverkeer kan gewoon passeren. Voetgangers en weggebruikers moeten omrijden via de Schoterbrug of de Prinsenbrug. En de Schouwbroekerbrug is ook voorlopig buiten bedrijf, vanwege schade die door de hitte is ontstaan.

Afgelopen maandag gooide de Spaarnespoorbrug roet in het eten van veel strandgangers. De brug raakte door de hitte beschadigd en kon urenlang niet gesloten worden. Tot laat in de avond konden er geen treinen rijden richting Amsterdam.

De Schoterbrug hoeft niet vaak geopend te worden. De doorvaarthoogte is bijna zeven meter. Gemiddeld wordt de brug in deze tijd van het jaar vijf keer per dag bediend en dat duurt vijf à zes minuten.

We gaan van noord naar zuid en beginnen bij de Schoterbrug. Die verbindt de Spaarndamseweg in Haarlem-Noord met industriegebied de Waarderpolder. De brug werd in juni 2009 geopend.

Waarderbrug

De gemiddelde wachttijd is normaal gesproken een minuut of acht bij de bediening van de brug.

De Waarderbrug heeft momenteel veel last van de hitte. De brug staat al een paar dagen open en gaat pas weer naar beneden als de temperaturen dat toelaten. Het ijzer van de brug zet door de warmte uit. Omrijden kan via de Schoterbrug of de Prinsenbrug.

De volgende brug die we tegenkomen is de Waarderbrug. Een brug die eigenlijk niet meer zou moeten bestaan na de komst van de Schoterbrug. Maar de sloop ging onder druk van omwonenden niet door. De Waarderbrug loopt van de Industrieweg in de Waarderpolder en komt uit op de Transvaalstraat.

Prinsenbrug

De Prinsenbrug staat regelmatig open, in deze periode acht, negen keer per dag. Het duurt een minuut of vijf voor het verkeer weer op gang komt.

De bediening van de Prinsenbrug gebeurt vanuit het brugwachtershuisje op de brug zelf. Het overzicht voor de brugwachters is er slecht. Het is dan ook een van de moeilijkst te bedienen bruggen in Haarlem. In november vorig jaar raakte een fietser zwaargewond toen hij van de openstaande brug viel.

De bouw van de Prinsenbrug begon in 1955. In 2013 is een deel van de brug ingrijpend gerenoveerd, maar inmiddels is er opnieuw groot onderhoud nodig. Daar hangt een stevig prijskaartje aan, liet de gemeente onlangs weten.

De veelbesproken Prinsenbrug is onderdeel van een van de belangrijkste verkeersaders van Haarlem. De brug verbindt de Oudeweg met het Prinsen Bolwerk. Daar is de brug dan ook naar vernoemd.

Spaarnespoorbrug

Als er schepen liggen te wachten, wordt de spoorbrug twee keer per uur geopend. Om zeven minuten over het hele en het halve uur om precies te zijn. Dat past precies in de dienstregeling van de NS.

Naast de Prinsenbrug vinden we de Spaarnespoorbrug. Die zorgde maandag voor flinke problemen. Aan het einde van de middag kon de brug niet meer worden gesloten door de warmte. Strandgangers konden daardoor urenlang niet met de trein naar huis. Pas laat in de avond werkte de Spoorbrug weer naar behoren.

Catharijnebrug

De brug is ook niet erg dol op hoge temperaturen. Daarom wordt de brug nu met water uit het Spaarne gekoeld. De doorvaarthoogte is iets meer dan twee meter, daarom wordt de brug regelmatig geopend. Twaalf keer per dag is in de zomerperiode bepaald geen uitzondering. Gemiddeld staat het verkeer er dan een minuut of zes te wachten.

De Catharijnebrug is de lievelingsbrug van heel wat Haarlemmers èn toeristen. De prachtige draaibrug tussen de Koudenhorn en de Papentorenvest is een rijksmonument. De brug stamt uit 1903 en kwam in de plaats van een houten ophaalbrug die van het politiebureau naar molen De Adriaan leidde. Het is een favoriete plek om de molen op de foto te zetten.

Gravestenenbrug

De huidige brug werd in 1950 gebouwd. De oude brug op die plek was zeker zes eeuwen oud. Het brugwachtershuisje wordt niet meer gebruikt, het is een doucheruimte geworden. Op het dak staat een groot beeld 'De Voet van Mercurius'.

De Gravestenenbrug is ook een plaatje. De witte ophaalbrug is bedoeld voor voetgangers en ligt dichtbij het Teylers Museum. Aan de overkant lonken de trapgevels van de voormalige bierbrouwerij De Olyphant.

Melkbrug

Als we bij de Melkbrug aankomen, zijn we echt in hartje Haarlem. De Melkbrug is net als de Catharijnebrug een draaibrug. In de Middeleeuwen werd deze brug de Visbrug genoemd, omdat de Vishal daar toen nog zat. Die verhuisde in 1603 naar de Grote Markt.

De huidige brug werd in 1887 en werd net als de Catharijnebrug ontworpen door Jacques Leijh. De brug zelf werd in 2010 gerestaureerd, het bijbehorende brugwachtershuisje werd vijf jaar later vervangen door een nieuw huisje.

De doorvaarthoogte is hier maar twee meter. De brug moet dan ook tien, elf keer per dag worden geopend. Gelukkig is de wachttijd kort en het uitzicht prachtig.