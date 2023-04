Brugwachter niet vervolgd na ongeluk Prinsenbrug; toedracht nog steeds onduidelijk

Uit het politie-onderzoek naar de val, blijkt volgens de voorlichter van het openbaar ministerie dat de slagbomen dicht waren en de rode lampen brandden, toen het ongeluk gebeurde.

Justitie zegt dat daaruit blijkt dat de brugwachter niet onvoorzichtig heeft gehandeld en geen schuld heeft aan de val van de Leidenaar. Maar het blijft nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk dan wel kon gebeuren.

Slecht zicht

Het slachtoffer fietste die avond van zijn werk in de Waarderpolder richting het station. Hoe hij op het beweegbare deel van de brug terecht kwam, is dus nog onbekend. Wel bleek al snel dat de Prinsenbrug moeilijk te bedienen is, omdat het zicht vanuit het brugwachtershuisje niet goed is. Vooral in het donker is moeilijk om het wegdek goed in de gaten te houden. Daarom mag de brug alleen door ervaren brugwachters worden bediend.

Kort na het ongeval werden er extra camera's op de brug geplaatst, maar dat had volgens de gemeente niets met het ongeluk te maken. De gemeente Haarlem en andere betrokkenen zijn volgens het openbaar ministerie op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het politie-onderzoek.