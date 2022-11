Grote zorgen om Patrick (28) na val opengaande brug, familie wil uitleg: "Hoe kan dit?"

Patrick Wissink (28) die vrijdag van de Prinsenbrug in Haarlem is gevallen nadat die open ging, ligt met ernstig hersenletsel in het ziekenhuis. Zijn familie maakt zich grote zorgen over hem en leeft in grote onzekerheid. "Hoe heeft het kunnen gebeuren dat die brug opengaat als er nog iemand op staat", zo vraagt zijn vader Henny zich af.

Henny Wissink & Inter Visual Studio

De vader van Patrick is geschokt door de gebeurtenis afgelopen vrijdag, waarbij zijn zoon van de Prinsenbrug is gevallen en zwaar gewond raakte. Patrick is dezelfde avond nog geopereerd waarbij een stuk schedel is verwijderd om de druk in zijn hoofd te verlichten. Maar zijn vader twijfelt of het nog goedkomt. "Hij is nog altijd buiten bewustzijn."

Quote "De brug moet toch handmatig stopgezet kunnen worden?" Henny Wissink (vader van Patrick)

Patrick woont in Leiden en werkt in Haarlem in de Waarderpolder. Vrijdag was hij nog tot het einde van de middag met een paar collega's op het werk geweest. Hij stapte vervolgens op de fiets richting het treinstation om naar huis te gaan. Eenmaal bij de Prinsenbrug ging het helemaal mis. Patrick was op de brug toen die openging. "Ik kan het nog altijd niet bevatten dat zoiets mogelijk is", vertelt zijn vader. "De brug moet toch handmatig stopgezet kunnen worden? Het lijkt wel alsof er niet naar een mensenleven wordt omgekeken." Veel vragen Henny Wissink heeft heel veel vragen over hoe het heeft kunnen gebeuren. Hij sprak één man die de val vanuit zijn ooghoek heeft zien gebeuren, maar niemand heeft hem nog echt kunnen vertellen hoe zijn zoon van de brug is gevallen. Als het aan Henny ligt komt de onderste steen boven in dit hele verhaal. "Patrick stond midden in het leven, zat op zijn plek bij zijn werk. Ik heb nog heel veel vragen, ook richting de gemeente Haarlem hoe dit heeft kunnen gebeuren?"