Haarlemse bruggen blijven open door hitte, maar Gillian vaart je naar de overkant

Even verderop zit Claudia aan een tafeltje onder een parasol. Ze verhuurt boten aan het Spaarne, maar op hete dagen zoals deze heeft het team er een extra functie bij. "Gisteren waren er iets van veertig mensen die we naar de overkant hebben gevaren."

De hoge temperaturen zorgen ervoor dat het ijzer van de bruggen uitzet en daardoor kan de brug beschadigd raken. Een aantal bruggen in de stad staat daarom tot woensdagochtend open. Onder meer de Catherijnebrug is onbegaanbaar. Op de borden die de openstaande brug afsluiten voor verkeer hangt een briefje: Moet u naar de overkant? Wij brengen u met de boot!

Dat overvaren wordt gedaan door Gillian. "De brug is gisteren rond 16.00 uur pas dicht gegaan, maar vandaag is het de hele dag zo." Het is in de ochtend nog rustig, maar 's middags komt de drukte meer op gang. Als hij even niemand heeft om over te varen, ligt Gillian zelf in het water om af te koelen.

Twee euro voor varen en ijsje

Voor een kleine vergoeding van twee euro per persoon kun je dus naar de overkant gebracht worden. Mensen die dat willen, kunnen van het team ook een ijsje krijgen. "Dit is hoe onze vriezer er op dit moment uitziet", lacht Claudia. Ze opent een vriezer, waar meer dan dertig dozen ijs in liggen.