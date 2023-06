Treinverkeer tussen Amsterdam Centraal en Haarlem ligt plat door uitgezet spoor

Vanwege de hitte is de spoorbrug over het Spaarne dusdanig uitgezet dat deze niet meer dicht kan. Een aannemer is ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Tot die tijd zet de NS bussen in en rijdt er een extra trein tussen Uitgeest en Amsterdam. ProRail verwacht dat het probleem rond 21.00 uur is verholpen.

"Spoorbruggen hebben dat al snel, als het zo warm is", legt een woordvoerder van ProRail uit. De brug kon sinds vanmiddag tien over vier niet meer dicht. Er is een monteur opgeroepen, en later bleek dat er een tweede monteur nodig was. De brug is inmiddels weer naar beneden, maar er rijden nog geen treinen. Volgens de laatste prognose zou het probleem vanavond rond 21.00 uur vanavond opgelost moeten zijn.

Badgasten die uit Zandvoort richting Amsterdam gaan, zullen last hebben van de storing. Tot die tijd zet de NS stopbussen in tussen Haarlem en Amsterdam. Ook rijdt er een extra intercity tussen Uitgeest en Amsterdam. "Al zal de reistijd wel wat langer zijn", aldus de woordvoerder van de NS. "Dat heeft te maken met de drukte van de strandgangers die vanuit Zandvoort naar huis gaan."

Extra maatregelen

"Als het 25 graden of warmer is, treffen we altijd extra maatregelen", vertelt de woordvoerder van ProRail. Zo worden spoorbruggen extra in de gaten gehouden en gekoeld. Ook rijden er extra waterwagens, zodat als er ergens een trein strand, de reizigers voldoende extra water hebben.

Hoe het dan nu, ondanks de maatregelen, toch mis heeft kunnen gaan bij Het Spaarne, is niet duidelijk. "Maar we hopen dat het zo snel mogelijk is opgelost."