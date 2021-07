Gemeente waarschuwt suppers: 'Mijd deel van Spaarne om ongelukken te voorkomen'

Suppers kunnen het Spaarne tussen de Catharijnebrug en de Langebrug beter mijden, waarschuwt de gemeente Haarlem. Omdat het soms flink druk is op het water met sloepen, binnenvaartschepen en suppers, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. De suppers vinden het allemaal wel meevallen, ze zeggen zich juist goed aan de regels te houden.

Floor Blankespoor runt één van de supscholen in Haarlem en gaat vaak met groepen een 'rondje Haarlem' suppen. Dus dan peddelen ze ook over het Spaarne langs de historische binnenstad, misschien wel het mooiste deel van de route. En juist dát stuk ligt nu onder het vergrootglas van de gemeente. Ze adviseren de suppers, dus ook Floor, om voortaan een alternatieve route te nemen. Maar dát vinden de suppers ietwat overdreven. Tekst gaat door onder de video.

Suppers vinden waarschuwing van de gemeente een beetje te ver gaan - NH Nieuws

Suppen is enorm populair en dat is op de Haarlemse grachten goed terug te zien. Meestal gaat het goed, maar soms komt een enkeling toch in de problemen. Onlangs kwam een supper nog bijna knel te zitten tussen de kade en een kerend binnenvaartschip. Met name de onervaren suppers, die een board huren en er alleen op uittrekken, lijken de regels niet goed te kennen op het water. "Dan zie je ze midden op het water suppen. En als een sloep dan nog snel de open brug probeert te halen, dan houd je je hart vast", vertelt een mevrouw langs het Spaarne. 'Netjes aan de kant blijven' Volgens de Haarlemse supschoolhouder Floor Blankespoor valt het allemaal wel mee met die gevaarlijke situaties op het Spaarne. Hij vindt dat er genoeg ruimte is op het water en zorgt er zelf in ieder geval voor dat zijn klanten zich aan de regels houden. "We blijven ook altijd als groep samen en bij het oversteken zijn er altijd instructeurs voor en achter de groep om te begeleiden." Wie een board komt huren, krijgt een folder met alle regels mee. "Bijvoorbeeld netjes aan de kant blijven en bij bruggen niet onder de ophaalbare delen doorvaren." Tekst gaat door onder de foto.

Het deel van het Spaarne wat de suppers beter kunnen mijden, aldus de gemeente - NH Nieuws / Paul Tromp

Een supper komt net terug van een rondje Haarlem en levert zijn board weer in bij Floor. Hij is ook op het Spaarne geweest. "Je moet daar natuurlijk op de boten letten en aan de rechterkant blijven, maar het is een heel mooi stukje." Hij begrijpt de waarschuwing van de gemeente niet helemaal. "Het Spaarne is ook daar heel breed. Ik heb het geen moment gevaarlijk gevonden. Het is ook zonde als je dat stukje niet kan varen, want het is echt het mooiste deel van de lus die je maakt." Bekijk op het kaartje waar de gemeente adviseert te suppen! Tekst loopt door onder het kaartje.

'Sloepen zijn eerder een probleem' Meneer Bessem ligt vier dagen met zijn zeilboot langs het Spaarne. Hij weet dus inmiddels wel wat er allemaal langsvaart. "Er zijn veel suppers, maar ze houden zich allemaal goed aan de regels. Ik vind de sloepen eerder het probleem. Die gaan vaak veel te snel." Een andere booteigenaar denkt dat de gemeente hele andere bedoelingen heeft met de waarschuwing. "Het gaat ze waarschijnlijk om het stadsgezicht. Boten in de gracht ogen natuurlijk een stuk chiquer dan groepen suppers." Binnenvaartschepen Floor begrijpt wel dat de combinatie van binnenvaartschepen en suppers geen gelukkige is. En dat de gemeente daar ook wat zorgen over heeft. "Maar als je gewoon bij ze uit de buurt blijft, dan is er geen probleem. Er komen tijdens de zomer maar één of twee van die schepen per dag langs. Misschien kunnen ze die in de zomer beter weren dan de suppers", lacht hij, maar met een serieuze ondertoon. Want een 'rondje Haarlem' suppen zonder langs het Teylers Museum en de vele terrassen te mogen peddelen, dat gaat hem echt te ver. "Dan blijven de toeristen ook weg. Want een grachtje heen en weer, dat kunnen ze in Hilversum ook wel." De gemeente Haarlem waarschuwt de suppers onder meer via hun social mediakanalen