Massale zoekactie naar 'vermiste' brugspringer in water Heemstede

HEEMSTEDE - Brandweer, politie, ambulances en zelfs een traumahelikopter: alle zeilen werden afgelopen nacht bijgezet vanwege een mogelijke noodsituatie bij de Schouwbroekerbrug in Heemstede. Volgens de melding zou iemand in het water zijn gevallen, maar een uitgebreide zoekactie leverde niks op.

Het water werd afgespeurd met zaklampen en het gebied rondom de brug werd uitgekamd, maar er is niemand gevonden. Na een tijdje kwam een visser duidelijkheid geven: hij had iemand een duik van de brug zien nemen, maar die persoon werd vrijwel meteen door een bootje opgehaald.

Van een vermissing was dus geen sprake. Wie de nachtelijke duiker was, is niet bekend.