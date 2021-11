Maker van de Voet van Mercurius op 70-jarige leeftijd overleden

Kunstenaar Raymond P.S. Spierings is afgelopen donderdag op 70-jarige leeftijd overleden. De Haarlemmer was vooral bekend als maker van de Voet van Mercurius die aan het Spaarne, die hij illegaal op een wachtershuisje had neergezet.

De Voet van Mercurius is inmiddels niet meer weg te denken uit het Haarlems straatbeeld. De witte voet met gouden vleugel werd door Spierings illegaal en tijdens nachtelijke uren in 1997 op het wachtershuisje bij de Gravestenenbrug geplaatst.

Het wachtershuisje aan het Spaarne mocht toen door Spierings gebruikt worden als 'Kleinste museum van Nederland'. Dit als knipoog naar grote buurman het Teylers museum dat de titel 'oudste museum van Nederland' draagt.

Ander werk

De Quadratuur van de Cirkel in het Groenendaalse bos is een ander bekend werk van de in Heemstede geboren kunstenaar. Naast Heemstede en Haarlem bracht de beeldhouwer een groot deel van zijn leven door in Frankrijk.

Na Frankrijk keerde Spierings terug naar Nederland en vestigde Spierings zich voorgoed in Haarlem. Hij hield zich bezig met diverse restauratieprojecten en creëerde een groot aantal beeldhouwwerken.

Volgens bekenden van Spierings was hij een gedreven man die niet graag in de spotlights stond. Hij was altijd in het zwart gekleed en met een dunne stropdas of sjaal fietste hij op zijn vouwfiets door de Haarlemse binnenstad.

Raymond Spierings wordt donderdag 4 november begraven in Heemstede.