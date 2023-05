Live NH Sport met MVV Maastricht - Telstar en Jong Ajax - Jong AZ

Terwijl algemeen directeur Pieter de Waard met een groep Telstar-supporters op de fiets naar Maastricht rijdt, pakken de spelers vandaag de bus voor de 231 kilometer lange rit naar Zuid-Limburg. Dat is verstandig ook, want er staat voor Telstar nog altijd iets op het spel: de play-offs. MVV Maastricht - Telstar begint om 20.00 uur en is, net als Jong Ajax - Jong AZ, live op NH Radio te volgen,

Trainer Mike Snoei ontbreekt op de bank. Hij is geschorst na de rode kaart die hij kreeg in de thuiswedstrijd tegen Willem II (0-0) . Assistent Anthony Correia neemt de honneurs waar.

Nog altijd maakt Telstar kans op deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Al wordt die kans met de week wel kleiner. Hoe dat zit? De Velsenaren moeten in de laatste twee competitiewedstrijden vier punten zien in te lopen op VVV-Venlo dat ook nog een aanzienlijk beter doelsaldo heeft (+4 tegen -13 voor Telstar).

De oud-speler van Telstar verving Snoei ook in de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. In die wedstrijd schoten de Witte Leeuwen uit hun slof en wonnen met 5-3. De vanavond afwezige Rein Smit scoorde op die doordeweekse dinsdagavond drie keer. Vanwege het winterse weer werd de wedstrijd op vrijdagavond op het laatste moment afgelast. Onze verslaggever in stadion De Geusselt is Stephan Brandhorst.

Jong Ajax - Jong AZ

Voor onze tweede wedstrijd in NH Sport gaan we naar sportpark De Toekomst. In Amsterdam treffen de Jong-teams van Ajax en AZ elkaar. Op 17 november van het vorig jaar speelden de talenten 1-1 tegen elkaar. Ook op de ranglijst is het verschil klein: de Alkmaarders staan elfde met 48 punten en Jong Ajax is dertiende met 46 punten. Onze verslaggever op de Bobby Haarms-tribune is Frank van der Meijden.

Behalve deze twee wedstrijden in de eerste divisie blikken we in NH Sport uiteraard terug op de eerste halve finale in de Conference League tussen West Ham United en AZ (2-1) en kijken we vooruit naar de 32e speelronde in de eredivisie. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Robbert van den Heuvel.