Rood aangelopen Telstar-trainer Mike Snoei stond twee keer tevergeefs te juichen

Alles en iedereen dacht dat Telstar de zege op Willem II in blessuretijd veiligstelde, maar de winnende goal van David Min werd afgefloten. Een elleboog van Glynor Plet deed de scheidsrechter besluiten om de wereldgoal van Min af te keuren. Daardoor is de kans op de play-offs nihil geworden. "Het moest vanavond", zegt trainer Mike Snoei, die nog rood kreeg vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

Telstar-trainer Mike Snoei: "Het moest vanavond" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Een lange bal van achteruit werd doorgekopt door Özgur Aktas, waarna Glynor Plet een overtreding beging op Willem II-verdediger Erik Schouten. David Min schoot de bal weergaloos via de onderkant van de lat binnen en iedereen stond op de banken. "Een prima duel tussen Schouten en Plet en dan is het jammer dat ie wordt afgekeurd." Min Hoofdrolspeler David Min dacht eerder al de winnende op zijn voet te hebben. Een lage voorzet van DJ Buffonge werkte hij met zijn hak langs doelman Kostas Lamprou, maar Schouten uit het Westfriese Westwoud haalde de bal van de lijn. "Ik had er zeker twee kunnen maken. Dat hakje had erin gemogen en die ander had niet afgekeurd hoeven worden", aldus Min.

Telstar-spits David Min dacht twee keer te scoren - NH Sport / Stephan Brandhorst

Telstar speelde voor de laatste kans om kans te maken op de play-offs. De Witte Leeuwen spelden met het mes tussen de tanden en maakten een uitstekende indruk tegen nummer vier Willem II. "We hebben Willem II bij de strot gegrepen. Het laatste kwartier was er paniek in de tent en daar hebben wij voor gezorgd."

"We gewoon 52 punten moeten hebben. Dan waren we echt volle bak in de race" Telstar-trainer Mike Snoei

Na 36 wedstrijden staat Telstar op 50 punten. Daarmee heeft het nog altijd vier punten minder dan nummer acht VVV-Venlo, dat punten verspeelde bij Helmond Sport. "We gewoon 52 punten moeten hebben. Dan waren we echt volle bak in de race", aldus Snoei, die het puntenverlies van VVV-Venlo als 'reddingsboei' bestempeld. "We zijn nu afhankelijk van anderen."