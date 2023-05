Teleurstellende nederlaag AZ in halve finale tegen West Ham United

AZ heeft verloren op bezoek bij West Ham United. De Alkmaarders hadden recht op meer, maar een penalty en een klutsgoal nekten de ploeg (2-1). Tijjani Reijnders scoorde nog wel het openingsdoelpunt van AZ. Ondanks de nederlaag is AZ zeker nog niet uitgeschakeld, volgende week is de return in Alkmaar.

AZ kreeg vlak voor rust loon naar werken voor het vertoonde spel. Tijjani Reijnders schoot van ongeveer twintig meter schitterend raak: 0-1. De VAR checkte het doelpunt nog even, omdat Lucas Paqueta vond dat hij werd geduwd door verdediger Sam Beukema. De videoscheidsrechter beoordeelde het moment en zag er geen overtreding in.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

AZ hield goed stand tegen West Ham en dat was nog verdiend ook. De Hammers lieten zich na de rust echter meer gelden. Zo ging een schot van Jarred Bowen nog net naast het doel. Dat bleek een waarschuwingsschot, want de thuisploeg kreeg uitgelezen kans op de gelijkmaker. Ryan veroorzaakte een strafschop, omdat hij Bowen in zijn gezicht sloeg. Benrahma ging achter de bal staan en schoot gelijk: 1-1.

Het ging daarna van kwaad tot erger voor AZ. West Ham bleef namelijk doordrukken. Een hoekschop van de Londenaren werd niet goed verdedigd en belandde bij Declan Rice. Hij gaf voor op Nayef Aguerd en de bal ging vervolgens in het doel via Michail Antonio: 2-1. Benrahma had in de slotfase AZ nog meer pijn kunnen doen, maar hij schoot van dichtbij hoog over.

Volgende week donderdag is de return in Alkmaar. AZ moet dan de 2-1 nederlaag ongedaan zien te maken tegen West Ham United. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de finale van de Conference League.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, De Wit; Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard (Lahdo/68), Pavlidis, Van Brederode (Mihailovic/80)