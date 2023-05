Verdwaalde West Ham-supporter eindigt in fanzone AZ

De pub The People's Park Tavern in het Victoria Park is dé ontmoetingsplaats van AZ-fans in Londen. Eén fan van West Ham United, de tegenstander van vanavond, was daarvan niet op de hoogte. "Ik wilde even wat drinken met mijn maat voor de wedstrijd, maar wist alleen niet dat het vol met AZ-fans zou zijn."

Verdwaalde fan van West Ham duikt op in AZ-gebied - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de fanzone van AZ zit de stemming al goed in. De supporters lopen vanaf in 19.00 uur in een corteo (optocht) met fakkels en siervuurwerk naar het stadion. Na zo'n 25 minuten lopen gaat iedereen richting het uitvak en begint de wedstrijd om 21.00 uur. Tekst gaat verder onder de tweet.

De supporter van de Hammers geeft ook nog een voorspelling. "We zijn de favoriet. Alleen moeten we AZ respecteren, zij hebben een goed team. Op dit moment spelen we prima, qua doelpunten valt het alleen tegen."

De verdwaalde fan vindt dat West Ham de favoriet is - NH Sport / Stephan Brandhorst