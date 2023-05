AZ-fans druppelen Londen binnen voor halve finale: "Heb m'n auto in de prak gereden"

Een groepje fans was vanochtend al in de stad. Robin Hook reisde samen met zijn zoon af naar de Engelse hoofdstad. "Dit heb ik voor mijn verjaardag gekregen", zegt zijn zoon, die onlangs zijn negende verjaardag vierde. "Dus ik ga voor het eerst naar zo'n grote uitwedstrijd."

Indrukwekkend

Roan Siebring is al een aantal dagen in Londen. Hij besloot in september om een voetbaltripje te maken en was er al het hele weekend. Hij zag West Ham United op zondag met 1-0 winnen van Manchester United. "Het was wel vrij indrukwekkend", zegt Roan over het stadion dat plek biedt aan 62.000 toeschouwers.