AZ-trainer Pascal Jansen terug in geboortestad: "Voelt ook als thuiskomen"

Voor AZ-trainer Pascal Jansen zal de ontmoeting tegen West Ham United in de halve finale van de Conference League extra bijzonder zijn. Naast dat het voor de Alkmaarders de eerste Europese halve finale sinds 2005 is, betekent de trip naar Engeland voor Jansen ook een bezoek aan zijn geboortestad. Vijftig jaar geleden werd Jansen namelijk geboren Londen. "Een heel mooi plek. Het voelt vertrouwd."

"Het is gewoon de direct omgeving. Het feit dat je in Engeland bent, dat is gewoon voor mij heel vertrouwd. Het gevoel an sich. Dus als je de mensen hoort en de sfeer die er is in Engeland, dat voelt heel vertrouwd."

Afgelopen zondag was Jansen al in Londen om de verrichten van West Ham te zien. "Ik was hier voor de wedstrijd tegen Manchester United. Het voelt heel vertrouwd als je je voet weer op Engelse grond zet", aldus Jansen. "Ik ben blij dat ik die wedstrijd tegen Manchester heb gezien. Het was een echte Premier League wedstrijd. Ik heb zodoende West Ham ook in goeden doen gezien. Ik heb een allround beeld van ze gekregen."

Mees de Wit

Jansen kan morgenavond geen beroep doen op Dani de Wit, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson. Het drietal is geblesseerd. Daarnaast is Milos Kerkez geschorst. Jansen wilde wel al verklappen dat Mees de Wit zodoende morgenavond de positie van linksachter zal innemen. Ook Jens Odgaard is weer volledig inzetbaar om te spelen tegen West Ham United. De Deen viel afgelopen zaterdag tegen Ajax nog uit met een teenblessure.