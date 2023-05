AZ-fans zijn er klaar voor: "Als ze opkomen en ik de muziek hoor, gaat mijn hart open"

AZ speelt donderdag de eerste wedstrijd van de halve finale van de UEFA Conference League tegen West Ham United FC in Londen. Drie generaties fans blikken vooruit op de wedstrijd en vertellen over hun passie voor de Alkmaarse club.

Els Hageman en Koen Glorie

De wedstrijd gaat om een plek in de finale van de UEFA Conference League, die op 7 juni plaatsvindt in Praag. Als AZ de finale bereikt, zal dit voor de club de tweede keer in de geschiedenis zijn.

"Ik ben heel vervelend tijdens de wedstrijd, vinden mijn kleinzonen, maar ik ben gewoon te fanatiek" Els Hageman uit Akersloot

Els Hageman uit Akersloot (72 jaar): "AZ betekent heel veel voor mij. Het is een geweldig team, ze spelen mooi voetbal en de sfeer in het stadion is fantastisch. Ik ga er graag heen. Vanaf dat ik klein ben, ben ik al grote fan. Op jonge leeftijd heb ik de AZ-liefde overgenomen van mijn fanatieke vader. In 1960 mocht ik voor het eerst met hem mee naar een wedstrijd in het oude stadion. Mijn vader ging altijd met een vriend heen, maar als zijn vriend niet kon, mocht ik mee. Als ze opkomen en ik de muziek hoor, gaat mijn hart open. Tijdens de wedstrijd denk ik altijd aan mijn vader en kijk ik even naar boven. Ik hoop dan dat hij mee kan kijken en ik ben dan trots op de plek waar ik zit. Ik heb een seizoenskaart en fietst iedere week met blijdschap van Akersloot naar het stadion in Alkmaar. Hier kijk ik de wedstrijd met mijn schoon- en kleinzonen. Mijn man heeft geen seizoenskaart, hij kijkt vanuit huis. Ik ben heel vervelend tijdens de wedstrijd, vinden mijn kleinzonen, maar ik ben gewoon te fanatiek. Ik maak dan veel kabaal, waardoor iedereen kijkt. Mijn kleinzonen zeggen dan: 'Omi doe normaal.' Ik heb helaas geen kaartje voor de wedstrijd van komende donderdag. Ik ga de wedstrijd natuurlijk wel op de televisie kijken. Als ik thuis de wedstrijd kijk, ben ik nog vervelender. Ik loop dan alleen maar rondjes door het huis en met een penalty zit ik achter de bank. Of AZ wint of verliest, maakt mij niet zoveel uit. Ik blijf altijd fan, dat zit in mijn genen."

"AZ zit in je hart en dat gaat er niet zomaar uit" Koen Glorie uit Castricum