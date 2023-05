NH Sportforum: AZ floreert in brandende voetbalwereld

Een aansteker die de voetbalwereld in vuur en vlam zette. Een Europese ontsnapping die mogelijk naar een finale in Praag leidt en trainers in het nauw die soms rare dingen doen. In het NH Sportforum bespreken onze sportverslaggevers het wel en wee bij AZ, Ajax, FC Volendam en Telstar.

AZ viert feest en Ajax-trainer John Heitinga - Pro Shots

De verslaggevers treffen elkaar de dag na de 0-0 bij Ajax - AZ op NH Radio in het maandelijkse NH Sportforum. Verslaggever Milton Pus gaat er maar gelijk met gestrekt been in: "Dit seizoen is het beste wat Ajax kon overkomen. Gewoon lekker de bezem erdoor. Ze hebben nu een excuus om de rotzooi eruit te gooien!"

"Heitinga heeft laten zien dat hij totaal ongeschikt is om ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Ajax te zijn" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

Ook verslaggever Thomas Brood begint als eerste over Ajax, maar dan over het falen van trainer John Heitinga. "Het is een pijnlijke conclusie, maar die heeft laten zien dat hij totaal ongeschikt is om ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Ajax te zijn. Bij persconferenties geeft hij geen antwoorden op vragen. En na de halve bekerfinale tegen Feyenoord had hij als trainer van Ajax een standpunt moeten innemen over het aanstekersincident met Klaassen, maar hij herhaalde steeds dat hij zich focust op de volgende wedstrijd." Tekst gaat verder onder de video.

Ajax-trainer wil niet te veel zeggen over het incident met Klaassen - NH Nieuws

Collega Stephan Brandhorst, die zijn koffers heeft ingepakt omdat hij naar West Ham United - AZ gaat, kijkt vooral hoopvol vooruit: "Voor AZ ligt de weg naar de finale open. Dat is knap na de halve finale in Brussel tegen Anderlecht (2-0 verlies, red.). Toen was AZ dood en begraven." Gelijkspel in Arena In de competitie laat AZ onnodig punten liggen vindt Brandhorst. "AZ heeft de derde plaats begin deze maand verspeeld. Winnen van Ajax was de uitgelezen kans om het seizoen nog wat extra glans te geven, maar AZ laat het in de toppers een klein beetje afweten." Tekst gaat verder onder de foto.

Ajax - AZ - Pro Shots / Toon Dompeling

Die laatste opmerking wordt direct gepareerd door Brood die de cijfers paraat heeft. "Ze doen het juist heel goed! In wedstrijden tegen de traditionele top-3 pakken ze 41 punten, Ajax 36, Feyenoord 26 en PSV 19 punten. Dat is vanaf het seizoen '19/'20." Brandhorst kijkt juist naar het lopende seizoen: "AZ staat met 7 punten onder PSV en Feyenoord. Wat heb je aan voorgaande seizoenen?" De grote vraag is waarom AZ er niet in slaagt om door te pakken. Presentator Edward Dekker suggereert dat de wedstrijd tegen West Ham zijn schaduw vooruit werpt. "Dat is toch veel belangrijker dan dat je derde of vierde in de competitie eindigt? Jansen haalt niet voor niets Jens Odgaard preventief eruit."

"AZ is in Europa torenhoog favoriet" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

Brandhorst denkt dat het weinig verschil uitmaakt en wijst net als Pus vooral op het gemis van Jesper Karlsson en Dani de Wit in topwedstrijden. Europees zijn de verwachtingen van AZ hoog. "Ik schat West Ham niet veel hoger in dan Anderlecht en zeker niet dan Lazio. AZ is in Europa torenhoog favoriet", aldus Brandhorst. Youth League Het winnen door AZ Onder 19 jaar van de UEFA Youth League blijft evenmin onbesproken. Pus: "Ik vind het mooi dat er doorgroei van die spelers is naar het eerste elftal. AZ plukt er de vruchten van dat de jeugdopleiding in Wijdewormer zit, dicht tegen de regio Amsterdam aan. Dat scheelt toch een stukje rijden naar Alkmaar." Tekst gaat verder onder de artikelen.

Brandhorst lepelt ondertussen een ander statistiekje op. "Volgens Paul Brandenburg (hoofd jeugdopleiding, red.) belandt 50 procent van de spelers uit AZ Onder 15 jaar in het betaalde voetbal. Dat is opvallend veel en echt heel knap." Brood zou het ook wel weten als hij een talentvolle zoon had die moest kiezen tussen de jeugdopleiding van Ajax of die van AZ. "Dan kies je als ouder toch voor AZ. Je hoort alleen maar lovende kritieken en met die Youth League hebben ze een heerlijk visitekaartje waarmee ze mooi kunnen pochen." Van der Sar Hoe anders dan bij AZ is de stemming in Amsterdam bij Ajax? De verslaggevers zijn het eens dat algemeen directeur Edwin van der Sar verantwoordelijk is voor de chaos en sportieve malaise. "Onder Ajax-supporters merk je het chagrijn. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor alle incidenten", zegt Pus. Brood haakt moeiteloos in. "Dit kan zo toch niet doorgaan? Hij heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Op een gegeven moment moet je je conclusies trekken." Brandhorst: "Van der Sar zit heel veel in de weg. Vooral omdat er zoveel oud zeer zit. Bij een andere directeur was Peter Bosz al lang volgend jaar de hoofdtrainer van Ajax geweest." Tekst gaat verder onder de foto.

Edwin van der Sar - Pro Shots/Edwin Bakker

Waar Brood niet te spreken is over de trainerswissel Alfred Schreuder/John Heitinga zet hij ook grote vraagtekens achter de naam van de nieuwe technische baas Sven Mislintat. "Ik moet het nog zien. Wat weet hij van de Nederlandse competitie. Mo Allach heeft bij RKC een trackrecord waar je u tegen zegt. Waarom geef je hem niet de kans?"

"Het is pijnlijk dat Peter Bosz niet door Ajax is gebeld" NH Sport-verslaggever Milton Pus

Brandhorst verwacht de Mislintat met een Duitse trainer op de proppen komt. "Nagelsmann?", vraagt Dekker. "Die heeft denk ik geen interesse in Ajax", aldus Brandhorst. Pus zou alsnog naar Bosz toe gaan. "Het is pijnlijk dat hij niet door Ajax is gebeld. Hij deed twee keer een open sollicitatie." Volgens Dekker kun je dat ook anders zien. "Gebruikte of misbruikte hij de media niet?" Pus is de enige die denkt dat Ajax plek drie in de eredivisie vasthoudt. Brandhorst en Brood sluiten niet uit dat Ajax in de komende drie wedstrijden afglijdt naar plek vier. Brandhorst: "Dit seizoen mislukt alles bij Ajax." Aanstekersincident De aansteker die in de halve finale van de KNVB-beker Davy Klaassen een bloedend hoofd bezorgde tijdens Feyenoord - Ajax heeft grote impact gehad op alle wedstrijden daarna. Tekst gaat verder onder de foto.

Davy Klaassen bebloed - Pro Shots / Kay Int Veen

Het door de KNVB aangescherpte protocol heeft al tot meerdere (tijdelijk) gestaakte wedstrijden geleid. Brood: "Dit valt niet te handhaven. Een bierbekertje op het veld, waar hebben we het over?" Pus: "Ik vraag me af of het doel alle middelen heiligt?" Brandhorst is juist blij dat de KNVB maatregelen heeft genomen. "Dit was een directe aanleiding om hard in te grijpen. Uiteindelijk krijg je meer sociale controle, al ben je er niet in een paar weken vanaf. Maar we kunnen toch wel de conclusie trekken dat er nu al minder op het veld wordt gegooid?" Dekker vindt dat het wel degelijk zijn effect heeft op de hoeveelheid bierdouches op het voetbalveld. Ook de bekerfinale kon zonder onderbrekingen worden uitgespeeld. "Ik dacht dat gaat nooit goed, maar dat lukte ondanks alle opstootjes en onsportiviteit op het veld."

"Mijn Colombiaanse zwager begrijpt totaal niet dat hier nu wedstrijden worden stilgelegd om een bekertje bier" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

Brood vindt dat er te vroeg conclusies worden getrokken. "Ik hoop op beterschap, maar vraag me af of je het kunt uitbannen. Mensen doen gekke dingen. Jaren terug werd er naar Fred Bischot een stiletto mes gegooid. Dat je dan staakt, vind ik logisch. Mijn Colombiaanse zwager begrijpt totaal niet dat hier nu wedstrijden worden stilgelegd om een bekertje bier." Degradatiespook Voor de derde Noord-Hollandse eredivisionist FC Volendam geldt dat directe degradatie is afgewend, maar de play-offs drijven nog wel als een donkere wolk in de buurt van een zonnig terras. Hoewel de verslaggevers niet vrezen dat het degradatiespook toeslaat, blijft het oppassen, zo is de opinie. "De laatste speeldag kan superleuk worden met Volendam - Excelsior", zegt Brandhorst. Brood denkt eveneens dat de beslissing pas in speelronde 34 valt.

"Ik geloof dat Volendam er makkelijk in blijft" NH Sport-verslaggever Milton Pus

Pus en Dekker geloven daar niet in. "Ik geloof dat Volendam er makkelijk in blijft. Emmen wordt met dat zware programma zestiende", voorspelt Pus. Ook Dekker is optimistisch. "Ik zie Volendam tegen Sparta wel een punt pakken. Van Emmen had ik thuis tegen Twente meer verwacht, maar die verliezen gewoon met 3-0." Tekst gaat verder onder de foto.

FC Volendam viert de winst op Cambuur - Pro Shots/Vincent de Vries

Dekker schetst nog wel een ander minder fraai scenario. Het zou zo kunnen zijn dat Volendam en Excelsior bij het ingaan van de laatste speelronde allebei genoeg hebben aan één punt. "Dat was eind jaren tachtig ook zo. Toen speelden PEC Zwolle en Volendam 0-0 tegen elkaar in een salonremise. Die wilden toen niet voetballen en AZ was het kind van de rekening en degradeerde." Mike Snoei Dat Telstar nog altijd in de race is voor een ticket voor de play-offs leidt unaniem tot waardering voor trainer Mike Snoei. Maar dat de trainer afgelopen vrijdag rood kreeg tegen Willem II en inmiddels zeven gele kaarten achter zijn naam heeft staan, is minder fraai. Brood: "Hij kan niet tegen zijn verlies en slaat een beetje door. Hij kijkt teveel naar anderen. Je mag balen, maar geef niet af op de mensen om je heen." "Maar is dat niet gewoon zijn karakter?", vraagt Pus zich af. Brandhorst, die na de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1) in een interview met Snoei botste, vindt dat dat geen excuus mag zijn. "Hij laat zich iets te veel gaan." Tekst gaat verder onder de video.

Mike Snoei furieus: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Dekker: "Hij heeft een voorbeeldfunctie en dan kan je niet zeggen dat je blij bent dat bij jou met bijna 60 jaar het vuurtje nog brandt. Hij roept eerder ook Najah ter verantwoording voor zijn gedrag na afloop tegen PEC met dat vingertje naar Thomas van den Belt."

"Mike Snoei heeft een voorbeeldfunctie" NH Sport-presentator Edward Dekker

Brandhorst zegt de frustratie overigens goed te begrijpen. "Dat laatste stapje is voor Telstar net te hoog. Snoei heeft Telstar helemaal uitgeknepen." Brood vindt dat Snoei sowieso vakwerk heeft geleverd, "Zijn gedrag is bijzonder, maar hij stuwt zijn spelers wel tot sportief hoge prestaties. Ik zei dat ze laatste zouden worden, maar ze draaien een uitstekend seizoen. Als je de kern bij elkaar houdt en er komt aanvallend versterking en misschien een andere keeper dan sluit ik niet uit dat ze volgend jaar wel play-offs spelen." Je kunt het NH Sportforum ook terugluisteren via NHRadio.nl De uitzending was zondag 7 mei om 17.00 uur.