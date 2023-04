Uitzinnige taferelen in het centrum van Alkmaar zaterdagavond. AZ onder 19 werd op grootse wijze gehuldigd na de winst van de Youth League eerder deze week in Genève. Zo'n drieduizend mensen juichten de spelers toe vanaf het Waagplein. Even daarvoor ging de selectie per boot door het centrum. Bekijk in de reportage hierboven de reacties van de lyrische fans én spelers.