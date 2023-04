Feestweek eindigt in stijl voor trefzekere AZ'er Ernest Poku: "Heel veel dingen lukten"

Trainer Maarten Martens sprak meerdere malen zijn trots over de ploeg. MVV was bij winst verzekerd van de play-offs, maar de beloftenploeg verkocht de huid duur. Dusdanig duur dat het een welverdiende overwinning uit het vuur sleepte.

Poku was in Maastricht net als maandag in Genève tegen het Kroatische Hajduk Split trefzeker. Daarmee trekt de vleugelaanvaller zijn uitstekende vorm door.

Voor Ernest Poku is het een bijzonder seizoen. De 19-jarige Amsterdammer maakte minuten in het eerste elftal, Jong AZ, AZ Onder 19 en speelt ook geregeld met AZ Onder 18 mee. Waar een snelle stap naar het elftal van Pascal Jansen in het verschiet lag, moest hij toch even pas op de plaats maken. "Slapen en voeding had ik niet meer op orde. Toen heb ik twee stappen teruggedaan en nagedacht", besluit Poku, die weer indruk maakt binnen de lijnen.