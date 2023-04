Live NH Sport met FC Den Bosch - Telstar en MVV - Jong AZ

Waar de eredivisie dit weekend volledig stilligt vanwege de bekerfinale Ajax - PSV wordt er in de eerste divisie gewoon gevoetbald. Of het nou Koningsdag was of niet Telstar reist naar Noord-Brabant voor het treffen met FC Den Bosch en de bus van Jong AZ kart nog een flink stuk verder door: in Maastricht is MVV vanavond de tegenstander. Beide wedstrijden kun je vanaf 19.00 uur live op de radio horen bij NH Sport.

Ondanks deze vooruitgang is de kans dat Telstar de play-offs haalt niet heel groot. De achterstand op FC Eindhoven, dat achtste staat, bedraagt vijf punten. De ploeg van trainer Mike Snoei heeft bovendien een veel slechter doelsaldo en naast Telstar jagen ook ADO Den Haag en De Graafschap op die felbegeerde achtste plaats. Maar zo lang plaatsing mogelijk is, geeft Snoei niet op.

Vorig seizoen won Telstar onder toenmalig trainer Andries Jonker slechts vier uitwedstrijden in de competitie. FC Den Bosch-uit was er één van. Het winnende doelpunt viel in de blessuretijd en werd gemaakt door Rein Smit. Dit seizoen presteren de Witte Leeuwen beduidend beter. Met nog vier wedstrijden te spelen, heeft Telstar nu al elf punten meer dan vorig seizoen.

Het enige dat daarom telt, is vanavond winnen van FC Den Bosch. Die ploeg is aan een teleurstellend jaar bezig met als dieptepunt de 13-0 nederlaag in De Vliert tegen PEC Zwolle. Eerder dit seizoen won Telstar de thuiswedstrijd met 1-0. Tom Overtoom maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt. Of één goal vanavond weer beslissend is, hoor je van verslaggever Frank van der Meijden. De aftrap is om 20.00 uur.

MVV - Jong AZ

In het zuiden van Limburg kijkt verslaggever Stephan Brandhorst naar MVV Maastricht - Jong AZ. De Alkmaarse beloften staan op de ranglijst één plaatsje onder Telstar met slechts twee punten minder. Met MVV Maastricht treft Jong AZ een tegenstander die gezien de beperkte financiële middelen boven verwachting presteert. De Limburgers staan op de vijfde plaats en kunnen zich vanavond officieel al plaatsen voor de play-offs.

Ook in Maastricht wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Natuurlijk houden we je in NH Sport op de hoogte van alle andere wedstrijden in de eerste divisie, waaronder VVV-Venlo - Jong Ajax. En we blikken vooruit op de bekerfinale Ajax - PSV van komende zondag. Dat doet presentator Robbert van den Heuvel vanaf 19.00 uur met verslaggever Milton Pus.