Jonge AZ-voetballers krijgen huldiging in Alkmaar na winst Youth League

De voetballers van AZ O19 krijgen een huldiging in Alkmaar. Dat maakt burgemeester Anja Schouten zojuist bekend op NH Radio. Wanneer de mannen op het schild worden gehesen, is nog niet duidelijk. "Daarover zijn we nu met veel partijen in gesprek."

Voor het eerst in de geschiedenis wint een Nederlandse club de prestigieuze Europese titel. En dat moet gevierd worden, vindt ook de trotse burgemeester van Alkmaar. "Ik moet neutraal zijn, maar dat lukt nooit. Wat een doelpuntmachine, ik heb genoten. Natuurlijk gaan we ze huldigen en in het zonnetje zetten."

Ook Schouten zat helemaal in de wedstrijd, vertelt ze. "Ik heb het gevolgd via mijn iPadje, maar ik kroop er steeds meer in na de eerste helft. In Barcelona heb ik ze eens zien spelen en ik was erg onder de indruk. Ze laten zich niet van de wijs brengen en blijven als jonge professionals de regie pakken."

Klein feestje

Meerdere partijen, de gemeente en AZ, maar ook gemeente Wormerland omdat het team traint in de Zaanstreek, zijn nu in gesprek over een huldiging. Die sowieso in Alkmaar wordt gehouden, zegt Schouten. "Er is alleen nog geen datum en locatie bekend."

Wel viert het team vanavond al een klein feestje op de jeugdlocatie, weet ze ons te vertellen. "De bus is daar net aangekomen."