Oppermachtige AZ-talenten schrijven historie en winnen Youth League

Een ongekend succes voor AZ: de Alkmaarse voetbalclub heeft de Youth League gewonnen door Hajduk Split in de finale met 5-0 te verslaan. Voor het eerst in de historie wint een Nederlandse club het prestigieuze toernooi voor teams tot 19 jaar.

In een goed gevuld stadion in Genève, waar de wedstrijd vanwege de grote belangstelling werd gespeeld, begon AZ heel overtuigend aan de finale. De ploeg van trainer Jan Sierksma schakelde in de aanloop naar de finale al grootmachten Eintracht Frankfurt, Real Madrid, FC Barcelona en Sporting Portugal uit en was de favoriet voor de eindzege.

In de openingsfase was Jayden Addai verreweg de gevaarlijkste man aan Alkmaarse zijde met een aantal afstandsschoten. De grootste kans kreeg hij echter uit een hoekschop toen de bal pardoes voor zijn voeten viel en hij Hajduk-keeper Buljan tot het uiterste dreef. Ernest Poku zag in de tussentijd zijn inzet overgetikt worden door de doelman, die behoorlijk getest werd.

Heersend AZ

Halverwege de eerste helft eisten de Hajduk-fans even de aandacht op. De fanatieke Kroatische aanhang, die met bijna 10.000 fans afreisden, gooiden vuurwerk op het veld en zelfs in de buurt van AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Het elftal van Hajduk maakte echter weinig indruk en AZ heerste. Addai vuurde nog maar eens een knal af richting het doel, maar Buljan bleek telkens een sta-in-de-weg. Vlak voor de rust mocht Jayden Addai aanleggen voor een strafschop. Vuskovic beging een oliedomme overtreding op Poku, die op dat moment niet eens gevaarlijk was. De goed keepende Buljan ging nog wel naar de goede hoek, maar Addai schoot de penalty net buiten zijn bereik: 1-0.