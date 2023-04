Trotse Paul Brandenburg van AZ-jeugdopleiding: "Dit is goud waard"

De ervaring die de succesvolle jeugdploeg van AZ dit seizoen opdoet in de Youth League is van onschatbare waarde. Dat zegt Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van AZ. Vanavond spelen de jonkies in het Zwitserse Genève de finale tegen Hajduk Split. "Deze wedstrijden gaan ergens over. Dit is goud waard om de laatste stap naar het eerste elftal te zetten."