Blessure-malaise blijft aan bij winnend AZ, Odgaard en Meerdink vallen uit

AZ heeft een simpele overwinning geboekt tegen RKC Waalwijk. Het werd in Alkmaar 3-0 door goals van Sven Mijnans, Mayckel Lahdo en Myron van Brederode. Smetje op de driepunter was dat Jens Odgaard en Mexx Meerdink geblesseerd uitvielen.

Odgaard moest zich na een botsing met doelman Joel Pereira laten vervangen, Mexx Meerdink viel vervolgens in. Myron van Brederode kreeg voor de rust nog een grote kans, maar Pereira kon redden. Doelman Mathew Ryan hield zijn ploeg bij een goede kans voor Mats Seuntjens op de been.

In de wetenschap dat Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis niet meededen wegens blessures, begon Jens Odgaard in de spits. Zijn vervanger op rechtsbuiten was Mayckel Lahdo. Op aangeven van jubilaris Yukinari Sugawara (150e duel red.) scoorde Sven Mijnans na acht minuten de 1-0.

Meerdink, de vervanger van Odgaard, bleef in de rust in de kleedkamer achter met een blessure. AZ liet zich niet uit het veld slaan en sloeg toe via Lahdo. De aanvaller schoot de bal kiezelhard achter Pereira: 2-0. Een doelpunt van Van Brederode bracht AZ helemaal in veilige haven. Hij tikte een voorzet van Reijnders in het doel: 3-0.

AZ liet de teugels hierna een beetje vieren en zag dat Yassin Oukili en Seuntjens naast het doel schoten. Doelpunten vielen er niet mee, waardoor de Alkmaarders simpel wonnen. Het verschil met nummer drie Ajax is nog maar twee punten en dat is 6 mei de tegenstander in Amsterdam.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie (Bazoer/68), Reijnders, Mijnans; Lahdo, Odgaard (Meerdink/21, Mihailovic/46), Van Brederode