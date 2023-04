Geloof in Conference League-winst groeit bij AZ na afrekening met Anderlecht

In een super spannende wedstrijd heeft AZ ten koste van Anderlecht de halve finale van de Conference League bereikt. Nu groeit bij de Alkmaarders ook het geloof dat het zomaar het toernooi kan winnen. "Als je ziet wie we hebben uitgeschakeld", zegt verdediger Sam Beukema. "Kom maar op, we zijn er klaar voor."

In de vorige ronde schakelde AZ het Italiaanse Lazio uit. In de kwartfinale was het over twee wedstrijden te sterk voor Anderlecht. Na een 2-0 verlies in Brussel werd het dankzij een wervelstorm in de eerste helft ook 2-0 in Alkmaar. Strafschoppen moesten daardoor de beslissing brengen. "Ik moet het allemaal nog even beseffen", zei Pantelis Hatzidiakos na de wedstrijd.

De centrale verdediger hekelde na afloop de houding van de Belgen. Volgens hem spraken zij behoorlijk arrogante woorden richting de beslissende wedstrijd. "Ze hadden wel wat praatjes", vond de Griek. "Ze hebben ons gemotiveerd door ons te kleineren."

