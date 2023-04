Zoekende John Heitinga kan ingewikkelde Ajax-puzzel nog niet oplossen: "Moeizaam jaar"

Het vak van Ajax-trainer is op dit moment een zeer zware kluif voor John Heitinga. Waar hij in het begin vrij aardige resultaten boekte, daar gaat het de laatste tijd zeer moeizaam. Symbolisch was de kansloze 3-0 nederlaag in Eindhoven tegen PSV. "Het is een moeizaam jaar, dat realiseer ik me ook."

Ajax-trainer John Heitinga na het verlies tegen PSV - NH Nieuws

In een bomvolle perszaal in het Philips stadion kreeg John Heitinga flink wat vragen op zich afgevuurd. Zo moest de Amsterdamse oefenmeester zich verantwoorden over de kwaliteit van zijn selectie, zijn wisselbeleid en zijn eigen toekomst. "Eerst moet de club een keuze over mijn toekomst maken, maar het belangrijkste is dat je elkaar ook rugdekking geeft." Tadic Niet alleen Heitinga moest de aanwezige pers te woord staan, ook Dusan Tadic verscheen in de perszaal. De aanvoerder van Ajax zat er behoorlijk terneergeslagen bij. "Ik voel me heel vervelend voor trainer Heitinga." Tekst loopt door onder de video.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic over de ranglijst - NH Nieuws

Brobbey Op de plek van de geschorste Edson Alvarez kreeg Calvin Bassey het vertrouwen van Heitinga. De Engelse mandekker mocht in de rust achterblijven in de kleedkamer en daarvoor in de plek kwam spits Brian Brobbey. "Ik wilde wat meer diepte en snelheid in de ploeg met Brobbey." Tekst loopt door onder de video.

Ajax-trainer John Heitinga over de wissel in de rust van Brian Brobbey voor Calvin Bassey - NH Nieuws

Volgende week zondag zien beide ploegen elkaar weer. Dan in de Rotterdamse Kuip voor de bekerfinale. "We moeten ervoor zorgen dat we de beker winnen, maar voor nu is dat nog een puzzel." Deze wedstrijd begint om 18.00 uur. NH Sport is daar uiteraard bij en doet via diverse kanalen live verslag van dit duel.