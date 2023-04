Pijnlijke nederlaag Ajax op bezoek bij PSV: plek twee is ver weg

Bakayoko gaf voor op Luuk de Jong en troefde Jurriën Timber af in de lucht. Ajax kwam er na een halfuur goed uit. Een pass van Jorge Sánchez kwam terecht bij Kenneth Taylor. Hij haalde uit, maar zijn inzet werd aangeraakt.

Calvin Bassey stond -zoals verwacht- in het hart van de verdediging als vervanger van Edson Álvarez. Hij zag dat PSV voor het eerst gevaarlijk werd. Guus Til kon een voorzet van Johan Bakayoko niet afmaken. Het bleek een waarschuwingsschot, want binnen een kwartier was het 1-0.

PSV kwam sterker uit de kleedkamer en kreeg een goede kans via Volendammer Joey Veerman. Doelman Geronimo Rulli keerde het schot. De Argentijn had een negatieve hoofdrol bij de 2-0. Hij vloerde Xaxi Simons in de zestien en Simons scoorde vervolgens de penalty. De ingevallen Brian Brobbey creëerde een gigantische kans. Hij schoot snoeihard op doelman Walter Benítez.

Vrijwel direct hierna werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt nadat er twee plastic bekers op het veld belandde. Het duel werd na een onderbreking van ongeveer tien minuten weer hervat. Taylor kreeg na de hervatting een goede mogelijkheid, maar schoot op de paal. Het bleek niks waard, want Florian Grillitsch tikte een voorzet van Simons achter Rulli: 3-0. Ismael Sabari schoot in de blessuretijd nog naast.

Door de nederlaag in Eindhoven heeft PSV drie punten meer dan Ajax. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in de bekerfinale. De week daarop speelt Ajax in eigen huis tegen AZ.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez (Lucca/46), Timber, Bassey (Brobbey/46), Hato; Grillitsch, Klaassen, Taylor; Berghuis, Tadic, Bergwijn