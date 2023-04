Netten achter de goals bij bekerfinale tussen Ajax en PSV in De Kuip

Tijdens de halve finale van de beker kreeg Ajax-middenvelder Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd gegooid. De wedstrijd tegen Feyenoord werd toen enige tijd gestaakt en alsnog uitgespeeld. Naar aanleiding van het incident besloot de KNVB om wedstrijden voortaan te staken als er voorwerpen op het veld worden gegooid.

De bekerfinale wordt op zondag 30 april in De Kuip gespeeld. Ajax neemt het dan om 18.00 uur op tegen PSV. Komende zondag staan de twee tegenover elkaar in de eredivisie. De Amsterdammers zijn met de Eindhovenaren verwikkeld in een strijd om de tweede plaats in de competitie.