Ajax-coach Heitinga neemt het op voor Alvarez en schrijft Wijndal nog niet af

Op de persconferentie na de overwinning van Ajax op FC Emmen (3-1) nam trainer John Heitinga geen blad voor zijn mond over het spel van zijn ploeg. "Het was onvoldoende vandaag." Behalve de kritische noot op zijn ploeg liet de oefenmeester zich ook uit over de linksbackpositie en de tiende gele kaart van Edson Alvarez. "Dit is een groot gemis voor volgende week."

Hato

De opvallendste speler in het basisteam van Heitinga was zondag Jorrel Hato. Het pas 17-jarige talent maakte zijn basisdebuut in de competitie. De linksback kreeg de voorkeur boven Youri Baas en Owen Wijndal. "De invulling voor deze positie bekijk ik per wedstrijd. Er is in ieder geval een concurrentiestrijd voor deze plek." Wijndal zat negentig minuten op de bank en kent een heel moeizaam seizoen. Met veel verwachtingen kwam de oud-AZ'er afgelopen zomer naar Amsterdam, maar tot nu toe haalt hij zelden z'n Alkmaarse niveau. "Owen heeft me nog niet overtuigd, maar ik schrijf hem nog niet af."

