Heitinga verklapt: Bassey vervangt geschorste Álvarez tegen PSV

John Heitinga gaf weinig prijs over de opstelling van zijn Ajax tegen PSV. Een tipje van de sluier wilde hij wel geven: Calvin Bassey gaat de geschorste Edson Álvarez vervangen. "Voor mij was die keuze niet heel ingewikkeld", vertelde Heitinga op de afsluitende persconferentie.

"Dit zijn speciale wedstrijden", weet Heitinga over de confrontatie met PSV. "Voor ons is het heel belangrijk om tweede van Nederland te worden. We zijn verplicht om Champions League te halen, maar dat geldt ook voor hen. Daarom verwacht ik een spektakelstuk."

Het zal voor het eerst zijn dat Heitinga en Ruud van Nistelrooy elkaar treffen als hoofdtrainer. "Dat is natuurlijk speciaal", benadrukt Heitinga. "We zijn ploeggenoten geweest bij Oranje en kwamen elkaar tegen tijdens Real-Atletico." Op de vraag of trainer van Ajax de 'gelukspet' van Van Nistelrooy afpakt, reageert hij lachend.

