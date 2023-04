Geen angst bij talenten AZ voor heksenketel in finale Youth League: "Hoofd koel houden"

De Alkmaarders wonnen eerder met grote cijfers van gerenommeerde clubs als Barcelona en Real Madrid. Vrijdag werd in de halve finale Sporting Portugal na strafschoppen verslagen. Die wedstrijd werd ook al in Zwitserland gespeeld, waardoor trainer Jan Sierksma zijn spelers gedurende langere tijd bij elkaar heeft.

Het is voor het eerst sinds de start van de Youth League dat een Nederlandse ploeg de finale haalt. Het Europese toernooi voor teams Onder 19 jaar is de jongerenvariant van de Champions League.

In de andere halve finale schakelde Hajduk Split AC Milan uit. Dat gebeurde met veel duizenden Kroatische supporters op de tribunes waarbij ook flink wat vuurwerk werd ontstoken. Sierksma was bij die wedstrijd aanwezig en neemt dat mee in de voorbespreking. "Ja, dat stippen we zeker aan, maar ook niet teveel. Je moet de focus houden op waar je invloed op hebt."